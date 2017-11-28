Сегодня:
$
Нефть
Золото
28 ноября, в 11:28
Новости

Крым стал лидером по росту реальных доходов населения в России

Средняя заработная плата жителей региона в ближайшие 3 года увеличится более чем на 7 тысяч рублей

Министр экономического развития Крыма Андрей Мельников заявил, что республика выбилась в лидеры среди российских регионов по росту реальных доходов населения.

“В настоящее время республика является лидером среди других субъектов Российской Федерации по росту реальных доходов населения”, – сообщил он на парламентских слушаниях по проекту бюджета республики на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов, информирует РИА Новости.

“Сегодня средняя заработная плата по республике 25 тысяч 700 рублей. Мы уверены в том, что положительные изменения здесь будут продолжаться. Исходим из того, что в 2020 году средняя заработная плата в республике будет 33 тысячи 200 рублей”, – добавил Мельников.

В конце июня министр экономического развития России Максим Орешкин заявлял, что реальные показатели зарплаты и номинального ВВП превзошли прогнозы, о чем писала «Практика».


Следите за нами в Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
СМОТРИ ТАКЖЕ:
Новости
16 декабря, в 00:00
Главе МИД Украины посоветовали не появляться на встречах СБ ООН
Новости
19 декабря, в 09:44
Пенсионеры России получат дополнительные соцдоплаты
Новости
20 декабря, в 16:17
Владимир Путин внес коррективы в закон о пенсии

Оставить комментарий

avatar