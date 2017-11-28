Крым стал лидером по росту реальных доходов населения в России

Министр экономического развития Крыма Андрей Мельников заявил, что республика выбилась в лидеры среди российских регионов по росту реальных доходов населения.

“В настоящее время республика является лидером среди других субъектов Российской Федерации по росту реальных доходов населения”, – сообщил он на парламентских слушаниях по проекту бюджета республики на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов, информирует РИА Новости.

“Сегодня средняя заработная плата по республике 25 тысяч 700 рублей. Мы уверены в том, что положительные изменения здесь будут продолжаться. Исходим из того, что в 2020 году средняя заработная плата в республике будет 33 тысячи 200 рублей”, – добавил Мельников.

В конце июня министр экономического развития России Максим Орешкин заявлял, что реальные показатели зарплаты и номинального ВВП превзошли прогнозы, о чем писала «Практика».