Крымский политик раскритиковал резолюцию Украины по правам человека

Вице-премьер Крыма Дмитрий Полонский жестко раскритиковал обновленный проект резолюции по правам человека в регионе, внесенный Украиной в ООН.

Он напомнил о требованиях Киева об отмене запрета «Меджлиса крымскотатарского народа» на полуострове и подчеркнул, что в России данная организация признана экстремистской. С тем же успехом власти Украины могли бы добиваться признания ИГ, также запрещенной в Российской Федерации, сообщает RT со ссылкой на его заявление.

Также политик высказался о претензиях Киева по поводу обеспечения в Крыму обучения на украинском и крымско-татарском языках. Полонский считает их безосновательными, так как родители крымских школьников могут самостоятельно выбирать язык без какой-либо дискриминации. «А существует ли желание у крымчан обучаться на том или ином языке — это другой вопрос», — добавил вице-премьер.

Украина внесла в секретариат Третьего комитета Генеральной Ассамблеи обновленный проект резолюции по правам человека в Крыму, в соответствии с которым РФ должна отменить запрет организации «Меджлис крымскотатарского народа» и обеспечить обучение в Крыму не только на русском, но и на украинском и крымскотатарском языках.

Ранее «Практика» писала о том, что на Украине запретили операции с банкнотами с изображением Крыма.