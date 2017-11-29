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29 ноября, в 18:19
Новости

Ксения Собчак готова добиваться дебатов с “главным кандидатом”

Очередные выборы президента России пройдут в марте 2018 года

В среду, 29 ноября, Ксения Собчак, объявившая о намерении баллотироваться на выборах президента РФ в 2018 году, приняла участие в открытии первого предвыборного штаба в Ростове-на-Дону и сделала заявление журналистам.

“Мне кажется, гораздо важнее дебатировать, добиться дебатов с главным кандидатом. Это тоже такая цель, может, несбыточная. Я ее ставлю перед собой и буду добиваться”, – цитирует ее РИА Новости.

Телеведущая Ксения Собчак позиционирует себя как кандидата “против всех”. Выборы президента России пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания начнется в декабре 2017 года.

Ранее «Практика» писала о том, что предвыборный штаб Ксении Собчак возглавит политолог, сооснователь телекомпании НТВ Игорь Малашенко.


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Валерий Русский
Гость
Валерий Русский

Из нее получится хороший президент Рублевки…, но не России!!!

23 дней 11 часов назад
Сергей
Гость
Сергей

Если эту маразматичку зарегистрируют кандидатом – лично я на выборы НЕ ПОЙДУ. Дурдом не мой удел.

22 дней 23 часов назад