Ксения Собчак готова добиваться дебатов с “главным кандидатом”

В среду, 29 ноября, Ксения Собчак, объявившая о намерении баллотироваться на выборах президента РФ в 2018 году, приняла участие в открытии первого предвыборного штаба в Ростове-на-Дону и сделала заявление журналистам.

“Мне кажется, гораздо важнее дебатировать, добиться дебатов с главным кандидатом. Это тоже такая цель, может, несбыточная. Я ее ставлю перед собой и буду добиваться”, – цитирует ее РИА Новости.

Телеведущая Ксения Собчак позиционирует себя как кандидата “против всех”. Выборы президента России пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания начнется в декабре 2017 года.

Ранее «Практика» писала о том, что предвыборный штаб Ксении Собчак возглавит политолог, сооснователь телекомпании НТВ Игорь Малашенко.