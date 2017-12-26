Ксения Собчак официально стала кандидатом в президенты

Центризбирком рассмотрел документы Ксении Собчак, выдвинутой кандидатом в президенты от партии «Гражданская инициатива».

Ей было дано разрешение на открытие счета для формирования избирательного фонда, передает RT. Также в ближайшее время Собчак сможет приступить к сбору подписей избирателей в свою поддержку.

Ранее Praktika.ru писала, что в понедельник, 25 декабря, Ксения Собчак подала в ЦИК России документы на выдвижение от партии «Гражданская инициатива» своей кандидатуры на выборах президента РФ.

В минувшую субботу на съезде партии «Гражданская инициатива» Ксения Собчак представила положения своей платформы «123 трудных шага». Программу разрабатывали независимые эксперты совместно с членами партии «Гражданская инициатива». По словам Собчак, работа над программой продолжается, и она приглашает принять в ней участие всех российских граждан.