Ксения Собчак останется дома с семьей в новогоднюю ночь

Ксения Собчак в четверг, 28 декабря, рассказала журналистам о своих планах на новогоднюю ночь. Она останется дома с семьей.

Как сообщает сайт газеты «Комсомольская правда», телеведущая вместе с мужем каждый год традиционно готовят салат «Оливье». Она сама любит делать драники. При этом ее мама, Людмила Нарусова, приносит к столу горячие блюда.

Кроме того, в семье Ксении Собчак уже несколько лет встречают Новый год без телевизора. Их больше интересуют дела друг друга и воспоминания.

На этой неделе Praktika.ru писала об официальных решениях Центризбиркома по грядущим выборам президента. Специалисты рассмотрели документы Ксении Собчак, которая выдвигается от партии «Гражданская инициатива». Теперь телеведущая официально имеет право баллотироваться на пост главы страны.

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