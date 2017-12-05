Ксения Собчак прокомментировала условия участия РФ в Олимпиаде

Кандидат в президенты России Ксения Собчак выступила с призывом отправить в отставку министра спорта Виталия Мутко.
В видеоролике, который Собчак опубликовала на своей странице в соцсети, она прокомментировала условия, которые Международный олимпийский комитет выдвинул российским спортсменам, желающим принять участие в Олимпиаде-2018.
Напомним, ранее “Практика” писала, что МОК разрешил России участвовать в Олимпийских играх-2018 под нейтральным флагом.
По мнению Ксении Собчак, Россия и российские спортсмены не должны ассоциироваться с личностями Виталия Мутко, Юрия Нагорных, Александра Жукова, которые, как она заявила, “пичкали наших ребят допингом” и теперь пытаются свалить вину на самих олимпийцев.
Также Собчак обратилась к мировой общественности с призывом: “Поймите! Россия – это не Путин. Россия – это не Мутко”.
А вот российские спортсмены, напротив, имеют право гордиться своими победами, как и жители России имеют право гордиться ими, добавила Собчак.
Кроме того, Собчак обратилась к российским функционерам и политикам.
“Отойдите от наших спортсменов! Уйдите в отставку! Это из-за вас может не прозвучать на Олимпиаде наш гимн, могут не поднять наш флаг”, – сказала Собчак.
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Какая он а кандидат в президенты? Она зарегистрировалась в ЦИКе как кандидат, получила удостоверение кандидата? Нет. А до этого события она, мягко скажу, никто и звать её никак.
Тут я с Собчак абсолютно согласна. Это наши чиновники предали наших спортсменов. А нам обязательно надо ехать и выступить так, чтоб все заткунулись.
Собчак – это что?
“Поймите! Россия – это не Собчак!”
Да забыть уже нужно про эту убогую!!!
Ты чего дура не поняла, что Россию хотят изолировать от спорта из-за политической сиуации в мире. И ни Мутко ни Шмутко или кто то другой здесь ни какой роли не играют. Это только для отвода глаз вышла проблема с Мутко. Россию хотят унизить. Атебе ослица этого не понять, тебе нальзя быть президентом, ты всю Россию сдашь.