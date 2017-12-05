Ксения Собчак прокомментировала условия участия РФ в Олимпиаде

Кандидат в президенты России Ксения Собчак выступила с призывом отправить в отставку министра спорта Виталия Мутко.

В видеоролике, который Собчак опубликовала на своей странице в соцсети, она прокомментировала условия, которые Международный олимпийский комитет выдвинул российским спортсменам, желающим принять участие в Олимпиаде-2018.

Напомним, ранее “Практика” писала, что МОК разрешил России участвовать в Олимпийских играх-2018 под нейтральным флагом.

По мнению Ксении Собчак, Россия и российские спортсмены не должны ассоциироваться с личностями Виталия Мутко, Юрия Нагорных, Александра Жукова, которые, как она заявила, “пичкали наших ребят допингом” и теперь пытаются свалить вину на самих олимпийцев.

Также Собчак обратилась к мировой общественности с призывом: “Поймите! Россия – это не Путин. Россия – это не Мутко”.

А вот российские спортсмены, напротив, имеют право гордиться своими победами, как и жители России имеют право гордиться ими, добавила Собчак.

Кроме того, Собчак обратилась к российским функционерам и политикам.

“Отойдите от наших спортсменов! Уйдите в отставку! Это из-за вас может не прозвучать на Олимпиаде наш гимн, могут не поднять наш флаг”, – сказала Собчак.