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05 декабря, в 23:25
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Ксения Собчак прокомментировала условия участия РФ в Олимпиаде

Кандидат в президенты призывает спортивных функционеров уйти в отставку

Кандидат в президенты России Ксения Собчак выступила с призывом отправить в отставку министра спорта Виталия Мутко.

В видеоролике, который Собчак опубликовала на своей странице в соцсети, она прокомментировала условия, которые Международный олимпийский комитет выдвинул российским спортсменам, желающим принять участие в Олимпиаде-2018.

Напомним, ранее “Практика” писала, что МОК разрешил России участвовать в Олимпийских играх-2018 под нейтральным флагом.

По мнению Ксении Собчак, Россия и российские спортсмены не должны ассоциироваться с личностями Виталия Мутко, Юрия Нагорных, Александра Жукова, которые, как она заявила, “пичкали наших ребят допингом” и теперь пытаются свалить вину на самих олимпийцев.

Также Собчак обратилась к мировой общественности с призывом: “Поймите! Россия – это не Путин. Россия – это не Мутко”.

А вот российские спортсмены, напротив, имеют право гордиться своими победами, как и жители России имеют право гордиться ими, добавила Собчак.

Кроме того, Собчак обратилась к российским функционерам и политикам.

“Отойдите от наших спортсменов! Уйдите в отставку! Это из-за вас может не прозвучать на Олимпиаде наш гимн, могут не поднять наш флаг”, – сказала Собчак.


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Юрий Юрьевич
Гость
Юрий Юрьевич

Какая он а кандидат в президенты? Она зарегистрировалась в ЦИКе как кандидат, получила удостоверение кандидата? Нет. А до этого события она, мягко скажу, никто и звать её никак.

17 дней 4 часов назад
Галина
Гость
Галина

Тут я с Собчак абсолютно согласна. Это наши чиновники предали наших спортсменов. А нам обязательно надо ехать и выступить так, чтоб все заткунулись.

17 дней 3 часов назад
Илья
Гость
Илья

Собчак – это что?

17 дней 2 часов назад
Сергей
Гость
Сергей

“Поймите! Россия – это не Собчак!”

17 дней 2 часов назад
Сергей
Гость
Сергей

Да забыть уже нужно про эту убогую!!!

17 дней 33 минут назад
Александр Великий.
Гость
Александр Великий.

Ты чего дура не поняла, что Россию хотят изолировать от спорта из-за политической сиуации в мире. И ни Мутко ни Шмутко или кто то другой здесь ни какой роли не играют. Это только для отвода глаз вышла проблема с Мутко. Россию хотят унизить. Атебе ослица этого не понять, тебе нальзя быть президентом, ты всю Россию сдашь.

16 дней 19 часов назад