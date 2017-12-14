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14 декабря, в 15:19
Новости

Ксения Собчак спросила Путина о Навальном

Кандидат в президенты отметила, что пришла на пресс-конференцию как журналист

В ответ на вопрос Ксении Собчак о деятельности оппозиционера Алексея Навального президент РФ Владимир Путин заявил, что не допустит украинского сценария в России.

Собчак отметила, что пришла на пресс-конференцию в качестве журналиста. Напомним, она является кандидатом на пост главы РФ от партии “Гражданская платформа”.

“Оппозиция должна выйти с ясной и понятной программой позитивных действий”, – заявил Путин, комментируя ее вопрос.

Он подчеркнул, что если у оппозиции нет четко сформулированной программы, то ее приход к власти приведет лишь к тому, что в России будут происходить бесконечные “майданы”.

Путин заявил, что такой сценарий в России недопустим.


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Ирина
Гость
Ирина

Меня удивляют амбиции К.Собчак. Кто ты,деточка,как смеешь оскорблять главу государства,что ты в этой жизни хорошего сделала? Наглая,зарвавшаяся бабенка без совести и чести…

8 дней 20 часов назад
Ирина
Гость
Ирина

Она кандидат в кандидаты

8 дней 16 часов назад