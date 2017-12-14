Ксения Собчак спросила Путина о Навальном

В ответ на вопрос Ксении Собчак о деятельности оппозиционера Алексея Навального президент РФ Владимир Путин заявил, что не допустит украинского сценария в России.

Собчак отметила, что пришла на пресс-конференцию в качестве журналиста. Напомним, она является кандидатом на пост главы РФ от партии “Гражданская платформа”.

“Оппозиция должна выйти с ясной и понятной программой позитивных действий”, – заявил Путин, комментируя ее вопрос.

Он подчеркнул, что если у оппозиции нет четко сформулированной программы, то ее приход к власти приведет лишь к тому, что в России будут происходить бесконечные “майданы”.

Путин заявил, что такой сценарий в России недопустим.