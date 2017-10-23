Ксения Виноградова прокомментировала фотоконкурс ОНФ «Убитые Дороги»

Режиссер, телеведущая и совладелец компании VideoLIKE Ксения Виноградова высказалась о конкурсе фотографий Общероссийского народного фронта (ОНФ) «Убитые Дороги».

Она считает подобную инициативу хорошей, но рассчитывать на то, что на конкурс будут предоставлены высокохудожественные работы не стоит. Люди фотографируют и присылают свою боль, с которой сталкиваются ежедневно, используя конкурс как площадку, чтобы достучатся до дорожных служб, пояснила эксперт.

Высказалась Виноградова и о главном призе. «Наверное, в качестве главного приза стоило предложить не цифровую фотокамеру, а финансирование восстановления «убитой дороги» победителя», — подытожила она.

Ранее «Практика» писала о том, что ОНФ объявил о запуске конкурса на лучшую фотографию дорожных проблем в стране. Он получил название «Убитые дороги» и пройдет под девизом «За дороги без ям». Фотографии принимаются до 15 ноября включительно. Лучшие работы попадут на выставку, организованную по итогам конкурса. Информация о победителях станет известна 30 ноября в соцсетях проекта.