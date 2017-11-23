Куба и КНДР обязались укрепить связи на фоне отношений с США

Куба и КНДР обязались укрепить связи на фоне эскалации политической напряженности в отношениях с США.

Во время встречи с министром иностранных дел КНДР Ли Ен Хо в Гаване руководитель МИД Кубы Бруно Родригес заявил, что ядерную проблему Корейского полуострова можно решить путем переговоров и диалога, сообщает портал Russian.news.cn. “Куба выступает за мир и политическую стабильность на Корейском полуострове”, – сказал Родригес.

Родригес отметил, что Куба не поддерживает решение администрации Дональда Трампа о включении КНДР в список стран, которые финансируют терроризм.

Кубинский дипломат подчеркнул, что его страна уважает государственный суверенитет и независимость стран, а также самоопределение ее народа. По его словам, применения силы в отношении любой нации недопустимо.

Министр иностранных дел КНДР, в свою очередь, отметил, что на Корейском полуострове ситуация с каждым днем ухудшается. Ее можно назвать напряженной, так как на территории страны используется все больше военных сил.