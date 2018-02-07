Кудрин: Повышение пенсионного возраста в России неизбежно

Председатель совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин заявил, что уверен в неизбежности повышения пенсионного возраста в России.

Об этом он сообщил на финале Всероссийского конкурса управленцев “Лидеры России” в среду, 7 февраля, пишет Интерфакс.

“Международная организация труда считает, что государство должно обеспечивать минимум 40% (величины пенсии относительно прежнего заработка пенсионера), а с учетом добровольных и накопительных программ это должно быть до 70%. Это обеспечивается в разных странах, таких, как Великобритания, Германия, Италия. Значит, мы должны эту программу тоже наметить. Пусть это будет через 10-15-20 лет, но мы должны выйти на эти параметры. В том числе, и повышение пенсионного возраста, без этого не обойтись”, – сказал Кудрин.

Некоторые граждане России поделились своим мнением касательно повышения пенсионного возраста с Praktika.ru.

Частный предприниматель Наталья полагает, что рассчитывать на поддержку государства людям не стоит: “Правительство просто не хочет платить людям пенсию, у них денег уже нет на это. Очень много людей работают неофициально и понимают, что им рассчитывать на государство не стоит. Работать официально – это 2000 каждый месяц отдавать на налоги”.

Некоторые граждане согласны с таким подходом.

“Это решение можно считать вполне логичным и закономерным, ведь уровень и продолжительность жизни в стране растут. Пенсионный возраст населения должен подниматься, чтобы соотносить государственные траты на выплату пенсий. Сейчас в 55 человека еще нельзя назвать старым. А с выходом на пенсию люди невольно начинают стареть, потому что не могут найти себе место, найти занятие, начинают думать о своей непригодности”, – делится своим мнением работник госслужбы Анна.

Большинство жителей сочли это решение неправильным. Так, например, Михаил, работающий в сфере социального обслуживания города Москва, считает повышение пенсионного возраста неоправданным.

“До пенсии в нашей стране дожить еще нужно постараться”-, говорит он.

По данным на 2017 год средняя продолжительность жизни в России составляет 72,5 года. Пенсионный возраст у мужчин – 60 лет, у женщин – 55.