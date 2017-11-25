Кудрин займется вопросами ответственного обращения с животными

Глава Комитета гражданских инициатив, бывший министр финансов России Алексей Кудрин собирается заняться вопросами ответственного обращения с животными.

Об этом он заявил во время Общероссийского гражданского форума, сообщает РИА Новости. На вопрос журналиста о том, когда примут закон об ответственном обращении с животными по запросу гражданского общества, политик отметил, что он еще не работал с такими законами, но теперь будет. Также Кудрин подчеркнул, что у него в доме живут собака и кот.

Ранее Государственная дума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому уголовное наказание за жестокое обращение с животными станет более жестким, вплоть до пяти лет лишения свободы. Документ внесла на рассмотрение группа депутатов от партий “Единая Россия” и “Справедливая Россия”.