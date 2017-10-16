Куйвашев и Якоб обсудили обустройство Екатеринбурга в 2018 году

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб обсудили планы по строительству школ, дорог и скверов в столице Урала в 2018 году.

Встреча прошла в понедельник, 16 октября, в рамках подготовки областного бюджета на следующий год, сообщается на официальном сайте правительства Свердловской области.

Чиновники обсудили важные вопросы, касающиеся реконструкции дорожно-уличной сети, строительства и ремонта соцобъектов и обустройства парков и скверов Екатеринбурга.

Также на переговорах присутствовали замглавы администрации Екатеринбурга по стратегическому планированию Андрей Корюков и министр финансов региона Галина Кулаченко.

Александр Якоб рассказал, что сезонные работы на проспекте Ленина близятся к завершению, проводится благоустройство территории возле фасада Центрального стадиона и Дворца молодежи.

Несезонные работы, связанные с установкой и восстановлением малых архитектурных форм, монтажом столбов освещения, будут продолжаться.