Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ о назначении вице-губернаторов региона.

Посты заместителей главы региона отданы Александру Высокинскому, Сергею Зырянову, Павлу Крекову, Азату Салихову и Сергею Швиндту, сообщается на сайте губернатора Свердловской области.

К своим обязанностям в качестве вице-губернаторов чиновники приступили во вторник, 17 октября.

Александр Высокинский курирует в правительстве региона блок по экономическому и территориальному развитию области. Также Высокинский координирует реализацию стратегий развития муниципалитетов.

Павел Креков руководит социальным блоком и отвечает за развитие социальной сферы региона. Сергей Швиндт — ответственный за вопросы инфраструктуры и ЖКХ, транспорта, связи, строительства, состояния дорог и подготовки региона к ЧМ-2018.

Сергей Зырянов занимается вопросами управления госимуществом и руководит офисом, который воплощает в жизнь национальные проекты. Азат Салихов занимается координацией взаимодействия с силовыми структурами.