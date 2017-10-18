Куйвашев поручил активизировать развитие системы допобразования

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил активизировать развитие системы дополнительного образования в регионе.

Соответствующее поручение он дал кабинету министров в среду, 18 октября, на заседании правительства, сообщается на портале губернатора Свердловской области.

Евгений Куйвашев заявил, что надо работать над социальными вопросами в сфере образования. «Я имею в виду дальнейшее повышение заработной платы и престижа профессии педагога, поддержку талантливой молодежи», — сказал губернатор.

Он подчеркнул, что все действия правительства Свердловской области должны отвечать интересам уральцев и повышать их уровень жизни. В региональной программе «Пятилетка развития» руководство области декларирует 100% охват допобразованием детей 5-18 лет. Губернатор поручил детально проработать данный вопрос с учетом пожеланий детей и их родителей.