Сегодня:
$
Нефть
Золото
сегодня, в 12:33
Новости

Куйвашев поручил активизировать развитие системы допобразования

Действия правительства региона должны отвечать интересам уральцев

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил активизировать развитие системы дополнительного образования в регионе.

Соответствующее поручение он дал кабинету министров  в среду, 18 октября, на заседании правительства, сообщается на портале губернатора Свердловской области.

Евгений Куйвашев заявил, что надо работать над социальными вопросами в сфере образования. «Я имею в виду дальнейшее повышение заработной платы и престижа профессии педагога, поддержку талантливой молодежи», — сказал губернатор.

Он подчеркнул, что все действия правительства Свердловской области должны отвечать интересам уральцев и повышать их уровень жизни. В региональной программе «Пятилетка развития» руководство области декларирует 100% охват допобразованием детей 5-18 лет. Губернатор поручил детально проработать данный вопрос с учетом пожеланий детей и их родителей.

 


Следите за нами в Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
СМОТРИ ТАКЖЕ:
Новости
05 октября, в 18:58
Куйвашев занял третье место в топе российских губернаторов
Новости
16 октября, в 13:22
Куйвашев и Якоб обсудили обустройство Екатеринбурга в 2018 году
Новости
вчера в 13:50
Куйвашев подписал указ о назначении вице-губернаторов

Оставить комментарий

avatar
wpDiscuz

ЧИТАЙ О ВАЖНОМ

Отправим подборку лучших новостей за неделю

Нет, спасибо