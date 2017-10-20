Куйвашев поздравил служащих в войсках связи с праздником

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил ветеранов войск связи и военнослужащих с их профессиональным праздником.

Об этом сообщается на официальном сайте главы региона. В обращении Куйвашев сказал, что 20 октября 1919 года было сформировано управление связи приказом Реввоенсовета. Так появился новый род войск. «Войска связи не зря называют «нервами армии» – они обеспечивают координацию действий на поле боя, во многом предопределяя исход военных операций», — сказал руководитель региона.

Куйвашев подчеркнул, что арсенал современных связистов расширился. А раньше связисты использовали только телеграф и азбуку Морзе. Современные технологии позволяют обмениваться информацией стационарным и подвижным объектам в любом уголке планеты.

Автоматизированная сеть связи, по словам губернатора, полностью отвечает критериям гибкости, эффективности и надежности. Техническое переоснащение требует особой подготовки военных связистов.