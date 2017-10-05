Куйвашев занял третье место в топе российских губернаторов

Глава Свердловской области Евгений Куйвашев занял третье место в общероссийском рейтинге российских губернаторов.

Среди губернаторов по уральскому федеральному округу Куйвашев занимает лидирующую позицию, повторив августовский результат, сообщает портал «Новости Урала». Эксперты Медиалогии подвела итоги активности губернаторов Российской Федерации в СМИ в сентябре 2017 года.

Эксперты считают, что медиарейтинг губернатора Свердловской области держится на высоте благодаря сентябрьским выборам. Также в СМИ массово обсуждали рабочую встречу Куйвашев с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым, во время которой была подписана «дорожная карта» мер по вопросам обманутых дольщиков и пайщиков Свердловской области.

В общероссийском рейтинге Куйвашев занял третье место, как и в августе. Лидером списка стал мэр Москвы Сергей Собянин, следом за ним в списке оказался президент Чечни Рамзан Кадыров.