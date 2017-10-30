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30 октября, в 13:21
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Культурный форум в Петербурге соберет 20 тысяч участников

Мероприятие посетят представители стран Европы, Азии, Африки и Латинской Америки

Санкт-Петербургский международный культурный форум пройдет с 16 по 18 ноября.

По словам вице-премьера правительства РФ Ольги Голодец, в мероприятии примут участие около 20 тысяч человек, передает ТАСС.

Также вице-премьер добавила, с каждым годом мероприятие набирает все большую интенсивность, и в этом году в рамках фестиваля будут открыты 102 рабочие площадки.

Как подчеркнула Ольга Голодец, Россия занимает и всегда занимала лидирующие позиции в различных сферах культуры, поэтому большее число участников будут представлять регионы нашей страны, но форум посетят и 900 представителей из других точек мира. Известно, что свое участие подтвердили почти 50 официальных делегаций из Европы, Азии, Латинской Америки и Африки.

Как отметила Ольга Голодец, в этом году на культурном форуме обширную программу представят Япония и Казахстан, эти два государства будут иметь на фестивале статус страны-гостя.


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