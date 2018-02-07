Бедный Уотерхаус

В пятницу, 2 февраля, произошел небывалый прецедент в сфере изобразительного искусства: Манчестерская картинная галерея изъяла из коллекции полотно Джона Уильяма Уотерхауса “Гилас и Нимфы” для разговора о правах женщин.

Эксклюзивно для Praktika.ru ситуацию прокомментировал филолог, культуролог Николай Жаринов: “Общественность взорвало. Начались активные споры о том, что на картинах мастера женская красота представлена пассивной. Мужчина доминирует над ней, а в XXI веке это неприемлемо.Прибежали и ценители живописи, которые заявили, что искусство находится вне времени, а (дальше цитата) “феминизм сошел с ума”. Картину в итоге вернули. Сказали, что вся акция была частью совместного проекта галереи с художницей Сони Бойс.

Впрочем, на мой взгляд, ничего, кроме пиара, в этом нет. Так было всегда. Нужно привлечь внимание к произведению искусства – устрой вокруг него скандал. Ни на что другое массовая публика не реагирует. У картины Уотерхауса теперь прибавится зрителей. Только обсуждать они будут совсем не то. Не эстетические взгляды художника, а феминизм, защиту прав женщин, пассивность женской красоты. Все то, что Уотерхауса мало волновало.

Популярность у картины, конечно прибавится, только вот ценность произведения искусства от этого начнет только падать. Я имею в виду не стоимость. Она только вырастет. Я имею ввиду значение для живописи. Возьмем, например, “Мону Лизу”. Давайте честно. Кто теперь может искренне наслаждаться этим произведением? Увидеть в реальности его не получится. Вокруг картины толпы, она под пуленепробиваемым стеклом. Сплошные блики и отражения. Зато “Мона Лиза” бренд. С её помощью можно продать многое. Перед нами уже не искусство, а логотип. Он не вдохновляет. Он создан продавать.

Судьбу шедевра Леонардо да Винчи разделили многие великие картины. Можно вспомнить, например, “Крик” Эдварда Мунка, или “Поцелуй” Густава Климта, или “Подсолнухи” Ван Гога. Это страшная и губительная для живописи вещь, когда картины начинают украшать тарелки, майки, зонты и прочую дребедень, которая на следующий день может оказаться на помойке. Искусство от этого умирает. Оно теряет свою уникальность.

Ясно, что любому музею нужны деньги. Понятно, что продажи сувениров с изображением картины Уотерхауса сейчас вырастут, количество посетителей тоже увеличится. Это все понятно. Но как же известная фраза: “Нужно брать не количеством, а качеством.”

Многие мастера страдали за свои произведения. Настоящая живопись – исповедь души художника. Делали они это явно де для того, чтобы кто-то ел с тарелок, где запечатлена их картина. Помню, это меня поразило больше всего. Тарелка с изображением автопортрета Ван Гога, где он только попал в психушку, после того как отрезал себе ухо. Наверное приятно во время обеда чувствовать на себе взгляд гениального сумасшедшего самоубийцы. Любите искусство, а не тиражируйте его!”