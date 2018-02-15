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15 февраля, в 13:19
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Курортный сезон-2018: в Крыму планируют принять 6 миллионов туристов

На турпоток может повлиять снижение цен на отдых в регионе

В текущем году Крым собирается принять порядка шести миллионов туристов, что на 600 тысяч человек больше, чем в прошлом году.

Об этом в четверг заявил министр курортов и туризма региона Вадим Волченко.

“Конечно, мы ждем роста. Сейчас сложно назвать какую-то цифру, Мы ожидаем порядка шести миллионов. Я надеюсь, что больше – конкретные прогнозы можно будет сделать в мае”, – сказал он.

При этом председатель комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк отметил, что на турпоток в этом году повлияет открытие нового терминала аэропорта “Симферополь”. Кроме того, по его мнению, немаловажным является ввод автомобильной части Крымского моста, который запланирован на декабрь 2018 года.

Черняк заявил и о пересмотре стоимости отдыха в Крыму. Он считает, что снижение цен на высокий сезон так же позволит увеличить турпоток.

По прогнозам, в будущем Крым будет принимать от восьми до десяти миллионов туристов в год.


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