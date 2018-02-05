Сегодня:
$
Нефть
Золото
05 февраля, в 23:26
Новости

Курс биткоина резко опустился

Теперь стоимость криптовалюты ниже $7000

Курс биткоина резко опустился ниже отметки в $7000. Сейчас курс биткоина составляет $6908 – это на 16,7% ниже, чем год назад. При этом, стоит отметить, что средний курс биткоина периодически меняется: в конце 2017 года он был относительно высоким и сейчас подешевел в 2,8 раза.

Изменения заметны и относительно начала января 2018 года: с этого периода его стоимость уже рухнула на 50%, сообщает Coinmarkercup. При этом, те, кто вкладывался в криптовалюту не паникуют – многие уже заметили, что перепады в стоимости биткоина бывают достаточно резкими.

Ранее Praktika.ru не раз рассказывала об изменениях в стоимости криптовалют. Напомним, биткоин – это цифровая валюта, которая стала особенно распространена в последние годы.


Следите за нами в Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
СМОТРИ ТАКЖЕ:
Общество
21 февраля, в 15:23
Запись в первый класс началась: как выбрать хорошую школу?
Общество
20 февраля, в 07:54
То, чего не ждёшь: снегопады летом и дожди в пустыне

Оставить комментарий

avatar