Курс биткоина снова превысил $10 тысяч

Во вторник, 28 ноября, курс биткоин превысил $9,5 тысяч долларов. На следующий день, 29 ноября, в первой половине дня на бирже криптовалют отмечались резки скачки, чаще всего в сторону увеличения.

Пик курса пришелся на 17:37 по московскому времени, тогда самая популярная цифровая валюта в мире стоила уже более $11,5 тысячи. После 18:35 началось плавное снижение курса. В 19:45 он составил чуть более $10 тысяч. В 22:58 – $9,5 тысячи. Позднее падение перешло в рост. По состоянию на 23:41 курс биткоина составляет $10,032.

Ранее «Практика» писала о том, что власти Китая планируют ввести полный запрет каналов продажи и покупки виртуальной валюты в стране, о чем было заявлено нескольким ведущим представителям сектора криптовалют на закрытом заседании в Пекине.