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01 декабря, в 20:16
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Курс доллара и евро резко вырос

Евро превысил отметку в 70 рублей

В пятницу, 1 декабря, отмечен резкий скачок доллара и евро по отношению к рублю.

Как пишет РИА Новости, доллар превысил 59 рублей, а курс евро побил отметку в 70 рублей.

Данные об этом появили после публикации новостей о том, что Майкл Флинн, бывший советник президента США Трампа, признал свою вину в даче ложных показаний в суде Вашингтона. Ранее “Практика” писала о вынесенном экс-помощнику американского лидера обвинительном заключении.

При этом отмечается, что стоимость нефти продолжает расти и закрепляется выше отметки 63,5 доллара за баррель.


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