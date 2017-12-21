Курсанты Московского суворовского училища украсили главную елку России

Лучшие воспитанники Московского суворовского военного училища закончили украшение новогодней елки на Соборной площади Кремля.

Об этом сообщается на сайте министерства обороны РФ. Украшали елку отличники учебы, спортсмены, призеры олимпиад и песенного конкурса «Катюша-Юниор», лауреаты кинофестиваля «Кадетский взгляд».

Один километр гирлянд и более трех тысяч игрушек ушло на украшение главной новогодней елки России. «Дизайн наряда для зимней красавицы в этом году выдержан в стиле «русская ярмарка», поэтому использовались традиционные русские игрушки, которые можно было встретить в старину на ярмарках», – сказано в сообщении.

Все украшения сделаны по индивидуальному заказу. Мастера изготовили матрешек по 20 и 40 сантиметров, а игрушечные лошадки достигают 50 сантиметров. Сама елка в этом году возвышается на 27 метров. На дерево также повесили три тысячи шаров.