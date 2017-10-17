Сегодня:
$
Нефть
Золото
сегодня, в 17:53
Новости

Кузнецова высказалась о наказании родителей за участие детей в митингах

Детский омбудсмен считает, что это "сложно выполнимо"

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова прокомментировала предложение МВД о внесении в законодательство изменения, устанавливающие ответственность родителей и учебных заведений, за участие несовершеннолетних детей в несанкционированных акциях.

Она считает, что идею начальника Главного управления по противодействию экстремизму МВД РФ Тимура Валиулина, сложно исполнить. «Молодежь активна, желает выражать свое мнение, и следует создавать условия для конструктивного диалога», — цитирует ее ТАСС.

В соцсетях также отреагировали на инициативу МВД. «Вообще-то детям на митингах не место», — уверен Алексей Кузнецов. К нему присоединяется и Любовь Жаркова, которая считает, что до 18 лет молодежи нечего делать на подобных акциях.

«Право голоса, а также участия в каких-либо митингах должен иметь каждый кто имеет избирательное право и имеет паспорт», — не соглашается с ними Наиль Гайнетдинов.

Ранее «Практика» писала о том, что уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова поддержала запрет абортов.


Следите за нами в Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
СМОТРИ ТАКЖЕ:
Новости
21 сентября, в 21:57
Кузнецова анонсировала исследования детской агрессии после происшествия в Ивантеевке
Новости
18 сентября, в 13:50
Кузнецова высказалась против наказания родителей за отказ от прививок
Новости
08 сентября, в 17:57
Омбудсмен Кузнецова предложила создать объединение детских издательств и экспертов

Оставить комментарий

avatar
wpDiscuz

ЧИТАЙ О ВАЖНОМ

Отправим подборку лучших новостей за неделю

Нет, спасибо