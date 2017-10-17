Кузнецова высказалась о наказании родителей за участие детей в митингах

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова прокомментировала предложение МВД о внесении в законодательство изменения, устанавливающие ответственность родителей и учебных заведений, за участие несовершеннолетних детей в несанкционированных акциях.

Она считает, что идею начальника Главного управления по противодействию экстремизму МВД РФ Тимура Валиулина, сложно исполнить. «Молодежь активна, желает выражать свое мнение, и следует создавать условия для конструктивного диалога», — цитирует ее ТАСС.

В соцсетях также отреагировали на инициативу МВД. «Вообще-то детям на митингах не место», — уверен Алексей Кузнецов. К нему присоединяется и Любовь Жаркова, которая считает, что до 18 лет молодежи нечего делать на подобных акциях.

«Право голоса, а также участия в каких-либо митингах должен иметь каждый кто имеет избирательное право и имеет паспорт», — не соглашается с ними Наиль Гайнетдинов.

Ранее «Практика» писала о том, что уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова поддержала запрет абортов.