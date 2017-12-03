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03 декабря, в 13:38
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Квартиру Булгакова отреставрируют в 2018 году

Такое поручение дал мэр Москвы Сергей Собянин

Квартира Михаила Булгакова на Большой Пироговской улице в Москве будет отреставрирована в течение 2018 года и станет частью мемориального музея.

Такое обещание дал мэр столицы Сергей Собянин, передает “Интерфакс”.

Как отметил Собянин в своем Twitter, именно в этой квартире писатель создал свои знаменитые произведения “Мастер и Маргарита” и “Театральный роман”. В этом доме Булгаков жил с августа 1927 года по февраль 1934 года.

Уточняется также, что квартира станет частью мемориального музея Михаила Булгакова.


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