Квартиру Булгакова отреставрируют в 2018 году

Квартира Михаила Булгакова на Большой Пироговской улице в Москве будет отреставрирована в течение 2018 года и станет частью мемориального музея.

Такое обещание дал мэр столицы Сергей Собянин, передает “Интерфакс”.

Как отметил Собянин в своем Twitter, именно в этой квартире писатель создал свои знаменитые произведения “Мастер и Маргарита” и “Театральный роман”. В этом доме Булгаков жил с августа 1927 года по февраль 1934 года.

Уточняется также, что квартира станет частью мемориального музея Михаила Булгакова.