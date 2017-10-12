«Лаборатория Касперского»: мы не имеем отношения к кибершпионажу

Представители «Лаборатории Касперского» продолжают отрицать возможность модификации своих продуктов для шпионажа, который якобы осуществляли российские власти.

«Лаборатория Касперского» не имеет отношения к ситуации, описанной в нескольких ведущих американских СМИ», — цитирует ТАСС сообщение компании.

Ранее газета The Wall Street Journal публиковала материал о том, что российские власти модифицировали антивирусное программное обеспечение «Лаборатории Касперского», превратив его в инструмент для шпионажа.

В российской компании подчеркивают, что они не получали никаких доказательств случившегося и не имеют возможности провести собственное расследование этих необоснованных заявлений. Кроме того, «Лаборатория Касперского» в очередной раз подтвердила свою готовность работать с властями США и ответить на любые вопросы касательно ее продуктов.

В конце июля «Лаборатория Касперского» выпустила бесплатный антивирус, о чем писала «Практика».