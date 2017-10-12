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«Лаборатория Касперского»: мы не имеем отношения к кибершпионажу

Компания готова ответить на любые вопросы относительно своих продуктов

Представители «Лаборатории Касперского» продолжают отрицать возможность модификации своих продуктов для шпионажа, который якобы осуществляли российские власти.

«Лаборатория Касперского» не имеет отношения к ситуации, описанной в нескольких ведущих американских СМИ», — цитирует ТАСС сообщение компании.

Ранее газета The Wall Street Journal публиковала материал о том, что российские власти модифицировали антивирусное программное обеспечение «Лаборатории Касперского», превратив его в инструмент для шпионажа.

В российской компании подчеркивают, что они не получали никаких доказательств случившегося и не имеют возможности провести собственное расследование этих необоснованных заявлений. Кроме того, «Лаборатория Касперского» в очередной раз подтвердила свою готовность работать с властями США и ответить на любые вопросы касательно ее продуктов.

В конце июля «Лаборатория Касперского» выпустила бесплатный антивирус, о чем писала «Практика».


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