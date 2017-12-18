«Лаборатория Касперского» подала иск против госструктуры США

“Лаборатория Касперского” опротестовала в суде запрет властей США использовать продукты компании.

Как сообщает Russia Today, Евгений Касперский подал судебный иск против министерства внутренней безопасности США после того, как ведомство запретило использование продуктов российского программного обеспечения в государственных организациях Америки.

“Необоснованное решение министерства в нарушение действующих правил и сопутствующая атака в американских медиа имеют глобальный эффект на бизнес “Лаборатории”, – заявил глава компании Евгений Касперский.

Как ранее писала Praktika.ru, “Лаборатория Касперского” была вынуждена закрыть свой офис в Вашингтоне.