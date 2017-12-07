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07 декабря, в 17:54
Новости

“Лаборатория Касперского” закрывает свой офис в Вашингтоне

Его основное назначение исчерпано

Офис Kaspersky Government Security Solutions в городе Арлингтон (пригород Вашингтона) будет закрыт, сообщили в “Лаборатории Касперского”. У него была всего одна задача, поставка решений для госорганов США.

“Мы закрываем наше подразделение в Арлингтоне, так как его основное назначение исчерпано”, – цитирует РИА Новости представителя компании.

В середине сентября была опубликована директива от министерства внутренней безопасности США, которая предписывала всем госучреждениям начать реализацию мер по прекращению использования программ Kaspersky Lab. По мнению специалистов ведомства, они могли быть использованы для нанесения ущерба нацбезопасности США.

В 2018 году “Лаборатория Касперского” планирует открыть сразу три новых офиса в североамериканском регионе: в Чикаго, Лос-Анджелесе и Торонто.

Ранее Praktika.ru писала о том, что «Лаборатория Касперского» выпустила бесплатный антивирус.


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