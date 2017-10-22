Лауреаты WorldSkills Russia рассказали о «секретном оружии» сборной РФ

Призеры сборной России WorldSkills в Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты) собираются стать наставниками для участников чемпионата мира, который состоится в 2019 году в Казани.

Как сообщает ТАСС, медалисты также рассказали о том, какое «секретное оружие» сборной поспособствовало их победе.

Отмечается, что российская сборная на чемпионате мира по профессиональному мастерству WorldSkills, который проходил в Абу-Даби, завоевала первое место в общем командном зачете, а также пятое место — в медальном.

Лауреат конкурса в номинации «IT-решения для бизнеса» Анна Дербенева рассказала, что работать на данной площадке ей было достаточно сложно в психологическом плане. Сложность сохранялась несмотря на то, что задания были даже немного легче того уровня, к которому она изначально готовилась.

В заключение она заявила, что в самый решающий момент ей помогло «секретное оружие» российской сборной — русская смекалка. Именно за счет нее ей и удалось завоевать «золото».