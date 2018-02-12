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12 февраля, в 14:45
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Лавров и Мединский: МИД и РВИО подпишут соглашение о сотрудничестве

Подписание документа назначено на 14 февраля

В Москве 14 февраля Министерством иностранных дел России подпишет Соглашения о сотрудничестве с Российским военно-историческим обществом.

Подписание документа состоится в здании МИД РФ, сообщается на сайте РВИО. Свои подписи под соглашением поставят министр культуры России Владимир Мединский и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Данный шаг обусловлен необходимостью координации государственных и общественных усилий по противодействию попыткам исказить роль России и СССР в исторических событиях», – сказано в сообщении.

Соглашение даст возможность скоординировать усилия России и ее граждан в сохранении памятников и мест исторического наследия. Также это поможет эффективнее бороться с попытками исказить историю России.


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