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Лавров отметил высокий уровень диалога между Россией и Чехией

Глава МИД РФ направил поздравительную телеграмму в Прагу

Между Россией и Чехией сохраняется высокий уровень политического диалога и торгово-экономического сотрудничества. Такое заявление сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает телеканал RT.

Об этом Лавров заявил в телеграмме, которую направил главе МИД Чехии по случаю 25-летия установления дипломатических отношений между нашими странами.

«В нынешние непростые для международных отношений времена России и Чехии совместными усилиями удалось сохранить высокий уровень политического диалога, результативное торгово-экономическое и культурно-гуманитарное партнерство», – написано в телеграмме.

Также Сергей Лавров положительно охарактеризовал официальный визит главы МИД Чехии в Россию в ноябре 2017 года.


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