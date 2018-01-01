Лавров отметил высокий уровень диалога между Россией и Чехией

Между Россией и Чехией сохраняется высокий уровень политического диалога и торгово-экономического сотрудничества. Такое заявление сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает телеканал RT.

Об этом Лавров заявил в телеграмме, которую направил главе МИД Чехии по случаю 25-летия установления дипломатических отношений между нашими странами.

«В нынешние непростые для международных отношений времена России и Чехии совместными усилиями удалось сохранить высокий уровень политического диалога, результативное торгово-экономическое и культурно-гуманитарное партнерство», – написано в телеграмме.

Также Сергей Лавров положительно охарактеризовал официальный визит главы МИД Чехии в Россию в ноябре 2017 года.