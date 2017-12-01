Лавров призвал ЮНЕСКО восстановить исторические памятники в Алеппо

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обратился к представителям ЮНЕСКО с призывом активнее вести работу по восстановлению сирийских исторических памятников.

В частности, речь шла о древнем городе Алеппо, передает ТАСС.

Об этом Лавров заявил во время своего выступления на сессии “Взгляд из России” международной конференции по проблемам Средиземноморья.

“Мы призываем ЮНЕСКО активнее работать над восстановлением исторических памятников в Сирии”, – сказал министр.

На территории Сирии находятся шесть объектов всемирного наследия, подлежащих защите ЮНЕСКО. Серьезнее всего в результате действий террористов пострадали исторические памятники древнего города Алеппо