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11 февраля, в 19:07
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Лавров: я равнодушен к «кремлевскому докладу»

Глава МИД прокомментировал новый документ Минфина США

Сергей Лавров равнодушен к тому, что  Минфин США внесли его имя в «кремлевский доклад». Такое заявление министр иностранных дел России сделал во время телеэфира на канале «Россия 1», передает RT.

«Честно говоря, я совершенно равнодушен к тому, что сейчас происходит в связи с этим «кремлёвским докладом», как и ко всему остальному, связанному с так называемым русским досье в Вашингтоне», — подчеркнул политик.

Напомним, что в конце января Министерство финансов США опубликовало так называемый «кремлевский доклад». В нем значатся 210 имен, среди которых — высокопоставленные чиновники и руководители госкомпаний.


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