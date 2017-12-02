Лавров заявил о возобновлении переговоров “нормандской четверки”

Встречи в формате «нормандской четверки» на уровне помощников глав государств в скором времени могут быть возобновлены. Такое заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе интервью для белорусского телеканала СТВ.

В группу «нормандской четверки» входят Россия, Украина, Франция и ФРГ. В феврале 2015-го года после долгих переговоров группа согласовала комплекс мер по урегулированию кризиса на Украине. Однако, как заметил Сергей Лавров, не все согласованные пункты в настоящее время выполняются.

Кроме того, министр иностранных дел России подчеркнул, что документ, также одобренный Советом безопасности ООН, до сих пор «остается абсолютно безальтернативным документом» для решения вопросов по ситуации на Украине.

По словам Лаврова, предложение президента Республики Беларусь Александр Лукашенко использовать Минск в качестве площадки для переговоров сразу поддержали все члены «нормандской четверки». И сейчас планируется, что новые переговоры на уровне помощников глав государств также пройдут в Минске.