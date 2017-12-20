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20 декабря, в 15:15
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ЛДПР выдвинула Жириновского в качестве кандидата на пост президента

В Москве проходит 31-й съезд партии

На 31-м съезде партии ЛДПР Владимир Жириновский был единогласно утвержден в качестве кандидата на пост президента России. В съезде приняли участие более 100 делегатов из 85 регионов РФ.

“В шестой раз пойду на выборы президента. Вы понимаете, какая это огромная нагрузка? Никто в Европе не в состоянии шесть раз баллотироваться”, – заявил Жириновский в ходе съезда. Он подчеркнул, что управлять страной должен лучший, сильный, смелый, мужественный, способный без бумажки говорить часами.

Также политик отметил, что его предвыборная кампания будет жесткой, интересной и многоплановой.

Выборы президента России назначены на 18 марта 2018 года. О своем желании баллотироваться ранее сообщили 23 кандидата, в том числе текущий президент РФ Владимир Путин. Praktika.ru писала, что глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что никаких поблажек для него не будет.


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