Ледники Антарктиды начали ускоренно таять

На побережье Антарктиды два крупнейших ледника ускоренными темпами сползают в море Амундсена.

Если они растают полностью, уровень Мирового океана увеличиться на один метр за несколько сотен лет, сообщает ТАСС со ссылкой на газету The New York Times.

Это доказывает серия спутниковых фотографий, на которых зафиксированы кромки ледников Pine Island Glacier и Thwaites Glacier в течение двух лет.

Пару лет назад от ледника Pine Island откололся огромный айсберг. Весной 2017 года в леднике образовалась глубокая трещина. В прошлом месяце от ледника откололся массив, который в четыре раза превосходит территорию острова Манхэттен.

От ледника Thwaites Glacier, который простирается по побережью в длину на 120 километров, в начале 2015 года откололся айсберг в 24 километра. Ученые изучают ситуацию и прогнозируют, что ледники будет и дальше разрушаться. Таяние ледников происходит из-за потепления морской воды, омывающей ледяные массивы.

Ученые утверждают, что человечеству надо бороться с глобальным потеплением климата, иначе таяние ледников может ускориться в два-три раза.