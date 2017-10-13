Ледовый каток появится в Екатеринбурге в парке Маяковского

В понедельник, 16 октября, в Екатеринбурге в Центральном парке культуры и отдыха имени Маяковского начнутся работы по обустройству ледового катка.

Технические службы парка проведут первый этап благоустройства территории, сообщается на официальном портале Екатеринбурга. Специалисты проведут монтаж ограждений и подготовят территорию для создания катка.

Каток, общая площадь которого составит более 5 тысяч квадратных метров, оборудуют на центральной аллее.

Ранее «Практика» сообщала, что в Екатеринбурге до конца года посадят около 1,6 тысяч насаждений. Больше всего будет посажено яблонь, груш, кленов, черемухи, барбариса, кизильника и сирени.