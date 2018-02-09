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09 февраля, в 13:48
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Легенда № 17: в парке «Россия — моя история» пройдут дни спорта

Олимпийские игры стартуют в Пхечхане 9 февраля

В историческом парке «Россия — моя история» 10 и 11 февраля пройдет программа, приуроченная к проведению Зимних Олимпийских игр 2018.

Гостям покажут яркие достижения российского спорта XX и XXI века, сообщается на сайте проекта. «Ключевым событием первого дня станет дефиле спортивного костюма «От Кубертена до наших дней». Показ будет сопровождаться детальным рассказом об истории каждого экспоната», – сказано в сообщении.

В рамках программы пройдут показы российских кинофильмов, посвященных спорту. Откроет показ видео матча легендарной серии СССР-Канада и художественный фильм «Легенда № 17».

В воскресенье покажут картины последних лет и запись баскетбольного матча 1972 года, который вдохновил Антона Мегердичева на создание фильма «Движение вверх».


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