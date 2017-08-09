Легкоатлеты из России не примут участия в Универсиаде

Российские легкоатлеты не смогут принять участие в летней Универсиаде, которая пройдет в столице Тайваня Тайбэе с 19 по 30 августа.

Президент Российского студенческого спортивного союза Сергей Сейранов сообщил об этом ТАСС. По словам Сейранова, Международная федерация студенческого спорта (FISU) так и не предоставила никаких разъяснений о правилах участия спортсменов под нейтральным флагом. Из-за этого в данный момент невозможно внести российских атлетов в базу данных участников Универсиады.

«Сейчас срок подачи заявок истек, регистрационная онлайн-система закрыта, ни одного нашего легкоатлета нет в списках участников Универсиады», — заявил глава РССС.

Российским легкоатлетам запрещено участвовать в соревнованиях, проводимых Международной ассоциацией легкоатлетических федераций, из-за допиногового скандала и последовавшей в 2014 году дисквалификации. Предполагалось, что «чистые» атлеты смогут выступить на Универсиаде под нейтральным флагом.