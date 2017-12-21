Ленобласть обустроит зоны отдыха и торговли на границе с Эстонией и Финляндией

Власти Ленинградской области планируют построить на границах РФ с Эстонией и Финляндией зоны отдыха и торговли. Они могут появиться в Ивангороде и Светогорске уже в ближайшие пять лет.

Власти подвели итоги областного конкурса на лучший проект благоустройства общественного пространства городов – победителями стали коллективы из Санкт-Петербургского Государственного архитектурно-строительного университета. По планам проекты предполагают создание удобных подъездов на автомобиле и велосипеде к пунктам пропуска и к местным достопримечательностям. Отдельное внимание уделили в средневековой русской крепости в Ивангороде, сообщает ТАСС.

Кроме того, в городах обустроят перехватывающие парковок, торговые зоны и медицинские пункты. Оба проекта считаются довольно бюджетными – при небольшом финансировании, по мнению авторов, можно заметно облагородить городские пространства. Источником финансирования проектов будет программа “Комфортная среда”, под которую выделят 1 млрд рублей в 2018 году.