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16 декабря, в 14:53
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Летчики поделились уникальным опытом охраны борта президента в Сирии

Сергей Шойгу объявил благодарность всем военнослужащим

Пилоты ВКС России рассказали о важном задании за время командировки в Сирии.

Во время визита президента РФ Владимира Путина на авиабазу “Хмеймим” им поручили сопровождать борт российского лидера и обеспечить его безопасность, сообщает  “Московский комсомолец”.

Путин пролетел над страной, чтобы доказать всему миру, что террористов в Сирии больше нет. Пилоты ВКС работали с Путиным при посадке самолета президента. Именно в момент посадки самолет могут обстрелять.

“Летчики не просто летели рядом, при посадке они ушли ниже. Сопла боевых машин разогреваются выше, они по сути прикрывали наш самолет”, – рассказал Путин.

По поручению главы государства министр обороны РФ Сергей Шойгу объявил благодарность всем военнослужащим, которые участвовали в обеспечении безопасности президента во время его нахождения на  авиабазе Хмеймим в Сирии.

 


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