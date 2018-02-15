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15 февраля, в 10:11
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“Летят” поезда: РЖД подпишут контракт на поставку 11 “Сапсанов”

Также ожидается подписание контракта на поставку 27 допвагонов

В первой половине текущего года РЖД собираются подписать контракт с немецким концерном Siemens на поставку 11 высокоскоростных поездов “Сапсан”, а также 27 дополнительных вагонов.

Об этом в четверг заявил первый заместитель гендиректора РЖД Александр Мишарин.

“То, что мы подпишем, абсолютно точно. Мы рассчитываем подписать в первом полугодии. Решение о количестве принято”, – сказал он.

При этом он отметил, что в настоящее время еще не решено, где именно будут выпускаться эти поезда – в РФ или Германии.

Добавим также, что на сегодняшний день по российским железным дорогам ходят 16 составов “Сапсанов”, выпущенных немецкой компанией. Они курсируют между Санкт-Петербургом и Москвой.

Добавим, что вопрос о возможных закупках высокоскоростных поездов поднимался еще в 2016 году. Тогда в РЖД думали над приобретением восьми “Сапсанов”.


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