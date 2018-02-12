В 2018 году в Москве отменят налог на движимое имущество для организаций.

Об этом заявил Сергей Собянин, сообщается на сайте мэра Москвы. «В этом году мы его отменим полностью, и с помощью ассоциации, общественных организаций, предпринимателей, отработаем схему, которая бы действительно стимулировала обновление подвижного состава и оборудования в последующие годы. А в этом году просто обнулим этот налог», — сказал Собянин.

Изменения в законопроект вынесут на рассмотрение депутатов Думы на заседании президиума правительства Москвы.

До 2013 года за движимое имущество необходимо было уплачивать налог на имущество организаций. Для того, чтобы предприятия интенсивнее обновляли свои фонды с 2013 по 2017 год их освободили от уплаты налога за имущество, принятое на баланс до 2013 года.

С 2018 года планируется полностью отменить данный вид уплат в казну.