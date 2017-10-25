Льготы по кредитам «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» освободят от налогов

Покупателей автомобилей по социальным программам «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» освободят от выплаты НДФЛ. Соответствующие изменения внесут в налоговый кодекс.

Изменения позволят избежать выплаты налогов тем, кто взял кредит по любой из указанных социальных программ, пишет ТАСС со ссылкой на Минпромторг России. Новое правило уже согласовано с Министерством финансов. Скорее всего, оно будет принято на ближайшем рассмотрении изменений Налогового Кодекса.

Льготные программы «Семейный автомобиль» и «Первый автомобиль» пользуются популярностью в России: по первой программе продано более 30 тысяч автомобилей, а по второй — более 24 тысяч.