Лидеры Германии и Франции призвали к дальнейшему обмену пленными на Украине

Лидеры Германии и Франции приветствовали исполнение договоренностей контактной группы об обмене пленными сторонами конфликта на востоке Украины. “Объявленная в очередной раз приверженность контактной группы устойчивому и полномасштабному перемирию и сегодняшний обмен пленными служат укреплению доверия между сторонами конфликта, в том числе в части выполнения минских договоренностей”, – считают канцлер и президент.

Как сообщает ТАСС, Меркель и Макрон заявили о необходимости обеспечить полный доступ представителям Международного комитета Красного Креста и поддержать их усилия в поиске лиц, считающихся пропавшими без вести, они также призвали стороны конфликта на востоке Украины обменять оставшихся пленных. Об этом говорится в совместном заявлении лидеров двух стран, опубликованном в Германии.

Накануне Praktika.ru сообщала о том, что представители украинской власти отправились на восток Украины для обмена пленными. И вот уже в среду на линии разграничения в Донбассе в районе Горловки этот обмен произошел. Он стал крупнейшим с момента начала конфликта, хотя окончательные цифры еще не озвучены. Однако, по предварительными данным, Украина передала самопровозглашенным республикам 237 человек, а ДНР и ЛНР – 73.