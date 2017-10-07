Лидеры России и Казахстана провели телефонные переговоры

Президент Российской Федерации Владимир Путин во время телефонной беседы с главой Казахстана Нурсултаном Назарбаевым обсудил двустороннее сотрудничество государств.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на официальном интернет-портале президента Республики Казахстан. Отмечается, что в ходе переговоров обсуждались актуальные вопросы российско-казахского сотрудничества.

Также главы государств поговорили о региональной и международной повестке дня.

Кроме того, Нурсултан Назарбаев поздравил Владимира Путина, которому в субботу, 7 октября, исполнилось 65 лет, с днем рождения, пожелав успехов на посту лидера страны, здоровья и благополучия.

Ранее «Практика» информировала о том, что президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил Владимира Путина с юбилеем.