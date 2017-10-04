Лидеры ультраправых сил обвинили ЕС в игнорировании каталонского кризиса

Лидеры и представители нескольких ультраправых партий в Европе обвинили ЕС в том, что организация воспользовалась каталонским кризисом в своих интересах.

Свое возмущение они высказали в социальных сетях, сообщает Еl Рais. Найджел Фаррадж, бывший лидер Euuropho UKIP, обвинил ЕС в том, что он смотрит в другую сторону. «ЕС закрывает глаза на жестокость полиции. В союзе даже не хотят говорить о насилии в Каталонии», — сказал он в Twitter во вторник, 3 октября.

Член Европарламента Дженис Аткинсон, который был исключен из UKIP и теперь входит в ряды партии Europe of Nations and Freedoms, раскритиковал молчание Европейского союза. «ЕС молчит о каталонцах. Я этого не делаю и передам этот вопрос парламенту на этой неделе, включая то, что может случиться с армией ЕС», — написал Аткинсон. Монография Европарламента о ситуации в Каталонии запланирована на среду, 4 октября.

Многие лидеры партий обращаются к ЕС с просьбой отреагировать на проблемную ситуацию в Каталонии. Они говорят, что демократия невозможна без серьезного отношения к мнению граждан Каталонии.