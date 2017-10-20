Лицам до 18 лет могут запретить пневматическое оружие

Группа депутатов «Единой России» предлагает внести запрет на приобретение пневматического оружия лицами младше 18 лет. Такое предложение чиновники внесли на заседании Госдумы. Они пояснили, что приобретать пневматику можно будет без лицензий и регистраций, однако только по достижении совершеннолетия.

Пневматика все чаще становятся орудием для причинения вреда другим людям, пишет РИА Новости со ссылкой на авторов законопроекта. По мнению депутатов, такое нововведение укрепит общественную безопасность и повысит общественный порядок.

Параллельно предлагается законопроект, запрещающий продажу оружия детям и подросткам. За незаконно изготовление, продажу или передачу таких видов оружия будет грозить административная ответственность в виде штрафа. Физическим лицам будет грозить штраф до пяти тысяч рублей, должностным — до 30 тысяч рублей, а юридическим — до 50 тысяч рублей.