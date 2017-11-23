Литва опубликовала черный список аналога американского “закона Магнитского”

Сейм (парламент) Литвы принял резолюцию о списке лиц, нежелательных для въезда в эту страну, в соответствии с принятым ранее парламентом аналогом американского “закона Магнитского”.

“Этой резолюцией я хочу обратиться к правительству, чтобы в черный список были внесены те люди, которые конкретно способствовали убийству Магнитского. Тогда у нас действительно будет список Магнитского”, – цитирует автора резолюции Габриэлюса Ландсбергиса ТАСС.

В список включены глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, замглавы Следственного комитета при МВД генерал-майор Олег Логунов, судьи Елена Сташина, Алексей Криворучко, Светлана Ухналева, Сергей Подопригоров и другие.

В конце февраля британский парламент одобрил законопроект, аналогичный «Закону Магнитского», позднее Канада приняла аналог «закона Магнитского».