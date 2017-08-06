Лондон готов заплатить 40 миллиардов евро за выход из ЕС

Соединенное Королевство готово выплатить Европейскому союзу €40 миллиардов в рамках финансового урегулирования при его выходе из организации.

Об этом сообщает портал The Telegraph со ссылкой на правительственный источник.

Это первый случай, когда сумма будущего законопроекта Brexit поступает из британских источников. Указанная сумма намного ниже, чем ее оценила европейская сторона — от 60 до 100 миллиардов евро.

Старшие должностные лица Уайтхолла пришли к выводу, что такое предложение является единственным способом урегулирования конфликтной ситуации.

«Лондон будет соблюдать свои международные обязательства по отношению к ЕС, но будет платить не больше, чем необходимо», — сказано в сообщении.

Великобритания готова заплатить указанную сумму при условии, что ЕС согласится вести переговоры о финансовом регулировании в рамках Общего соглашения о будущих отношениях между Лондоном и Европейским блоком.

Британские чиновники рассматривают предложение о заключении сделки, в которой страна продолжит делать ежегодные платежи в размере 10 миллиардов евро в ЕС на срок до трех лет после выхода из союза, который запланирован на март 2019 года.